社理会应协助推动终身学习和社群互信

在经济转型和恐怖威胁上升的背景下，社区发展理事会未来除了扶助贫困国人和促进社区凝聚力，也得协助国人提升技能，以及加强各族群间的互信。

李显龙总理今天在人民协会总部举行的社区理事会市长宣誓就职典礼上，勾勒社理会接下来的工作重点。他说，社理会必须继续扮演政府与人民之间的沟通桥梁，并提出新计划解决居民的问题。李总理也是人协主席。

不过他也指出，在经济转型的背景下，一项需迫切进行的工作是协助员工提升技能。他说，推动终身学习和不断提升技能不能只靠措施和资源，国人必须在心态上也做出改变。

“我希望社理会会支持未来经济理事会的工作，鼓励各社区的居民适应经济新变化、以终身学习为使命，以及成为更称职的员工，为家人打造更美好的未来。”

此外，社理会也肩负促进各社群信仰间的互信。李总理说，国人必须在危机中保持团结一致，守望相助，人协也必须与内政团结加强合作。

“为支持保家安民计划（SGSecure），社理会应与OnePeople.SG、政府机构、基层组织、社区与企业伙伴紧密合作。这是需要多年耐心经营的工作，可是一旦发生恐怖袭击或紧急事故，如日前发生的英国曼彻斯特炸弹袭击事件，回报将是丰厚的。”

五个社理会市长今天上午在李总理见证下宣誓就职，他们分别是西北区市长张俰宾、东南区市长孟理齐、西南区市长刘燕玲、中区市长潘丽萍，以及取代人力部政务部长张思乐受委出任东北区市长的淡滨尼集选区议员朱倍庆。

他们的任期将从本月27日开始，任期为三年。

李总理在致辞中也感谢张思乐过去八年来担任市长做出的贡献。李总理在上月宣布新一轮政治职务变动时宣布，张思乐要求重返私人领域，除了卸下市长职务，他也将在6月30日卸下公职，只以白沙—榜鹅集选区议员继续服务。

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