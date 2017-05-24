张志贤：新中关系广泛深远 共同利益大于分歧

新加坡和中国有着广泛而深刻的关系，两国间共同的利益远大于偶尔的分歧，新加坡支持中国推动的“一带一路”倡议，并会继续成为中国在本区域的和平发展、建设性参与的坚定和有原则性的支持者。

我国副总理张志贤今天上午在新加坡国立大学东亚研究所（EAI）举办的论坛中发表上述谈话。

东亚所为庆祝成立20周年，今早以“全球秩序过渡中的中国”为题，邀请多位国际著名学者剖析中国在本区域所扮演之角色。

张志贤致辞时表示：“新中一直以来紧密合作，新加坡向来是中国和平发展的始终如一的朋友兼支持者。”他说，新中两国对多数课题有着相同看法，并一起很好地合作去推进彼此的共同利益。然而，即便是亲密邻居和朋友，基于国家面积、历史、弱点、地理位置的不同，对某些课题或许会有不一样的观点。

不过他强调，新中两国的基本立场，希望两国及本区域和平发展的共同利益维持不变，“我们对建设一个和平、持续发展的区域的共同利益，远大于任何偶尔产生的意见分歧”。

张志贤说，新加坡会继续成为中国在本区域的和平发展、建设性参与的坚定和有原则性的支持者。

他并肯定由中国推动的“一带一路”倡议及亚洲基础设施投资银行（AIIB），认为这有助于把数个区域的多个国家连结起来。他说：“新加坡支持这两项倡议。我们见证了这些倡议如何进一步鼓励经济一体化与基建发展。”

张志贤肯定，这项承诺受到广泛欢迎，中国的倡议将让本区域及一带一路沿线国家获益。

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