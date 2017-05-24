CNG私家车也须接受强制性检查

（联合早报网讯）为安全起见，除了压缩天然气（简称CNG）德士，陆路交通管理局也要求CNG驱动的私家车也须接受强制性检查，以保障公众安全。

陆交局今晚发文告说，CNG私家车车主须从即日起至下月9日之前，把车送到当局授权的任何九个车辆检查中心接受检查。有关费用将由陆交局承担，当局将发信通知所有CNG车主。

此外，陆交局也下令13辆CNG巴士（包括12辆公共巴士和1辆私人巴士），及7辆货车接受强制性检查。

本地过去一个月里发生两起CNG德士起火事件，陆交局昨天下令所有960辆CNG德士最迟明天须送往检查，以策安全。

截至今晚7时，共有832辆CNG德士完成检查，其中有74辆检查不过关，它们得接受进一步检查及纠正问题后，才准继续载客。

陆交局说，通过检查的德士和巴士以后得每三个月接受检查，而不是如目前六个月检查一次。

新加坡民防部队昨晚受询时透露，初步调查显示，之前两起得运CNG德士起火事故，是因为车内CNG泄露、有人点燃香烟而引发的。

陆交局说：“我们要提醒所有车主须确保车辆定期进行维修，确保车子适宜在公路上行驶。CNG车主也切记不要在车内吸烟，一旦闻到有任何类似臭鸡蛋的硫磺味，就立即把车送到车辆检查中心。”

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