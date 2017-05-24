ofo推出升级版脚踏车

共享脚踏车业者ofo推出升级版脚踏车，并计划年底前在全岛28个组屋区投放至少1000辆脚踏车。

ofo今天举行记者会，宣布推出升级版脚踏车Aura 1.0。除了后刹车器提高了安全性，Aura 1.0的车把更加坚固，也比较灵活。同时，升级版也设有LED Dynamo前灯与太阳能后车灯。新加坡版的ofo脚踏车还特别增设了铝制置物篮和水壶架。

ofo也改善手机应用，新版应用和谷歌地图连接，显示周围可使用的脚踏车。计划好的路线也可以输入应用，地图会依据路线显示沿路的停车处和景点。

为了倡导负责任地用车行为，新版应用的用户需要支付39元的押金，每小时收费1元，每趟骑行最多收费2元。根据ofo，这是为了脚踏车的升级与增加筹款。

ofo发言人说：“这些改善与升级都是根据用户的意见而决定的，我们有信心这些改进能解决当下的问题，确保每个用户都有机会享受一个顺畅的骑车体验。”

此外，ofo也打算年底前在28个组屋区放送至少1000辆脚踏车，并积极与建屋局、市镇理事会等合作，在社区内设立超过100个专属停车位。公司也正与裕廊集团协商，在纬壹科技城和大士派发新一批脚踏车。

ofo也计划与安盛保险集团展开合作，给予脚踏车用户一定保障。

根据ofo提供的数据，进入新加坡市场100天，ofo在本地共用脚踏车市场所占份额超过一半，在本地有超过10万个注册用户，每天使用超出2万次。目前，本地另外两个共享脚踏车业者是oBike和Mobike（摩拜）。

ofo于2014年在北京成立，是世界首个无桩脚踏车业者。

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