（联合早报网讯） 美国联邦储备局今天凌晨表示会在近期内再度加息，刺激美国三大股指小幅收高。

道琼工业指数上升0.36％至2万1012.42点；标准普尔500指数上涨0.25％至2404.39点；纳斯达克指数上扬0.4％至6163.02点。这是标普500指数连续第五天上涨。

新加坡海峡时报指数周三涨0.27％或8.55点，闭市报3231.24点。全场成交量约19亿6440万股，总值约9亿9420万元，上升股254只，下跌股194只。

今天可关注的股票：

1. 鸿通电子（Valuetronics）截至今年3月底的2017财年全年净利为1亿54067港元（约2740万新元），同比增加27.9％。全年营收达到22亿7491万港元，同比增加16.5％。每股盈利为36.8分（港元，下同），公司将派发每股15分的最终股息和每股5分的特别股息。

2. 梁苑集团（Neo Group）截至今年3月底的2017财年第四季净利，同比上升181％至270万元，原因是食品生产和食品零售的收入增加。公司的食品与餐会供应、食品零售、食品生产以及供应与贸易业务取得增长，推高第四季营收35％至4800万元。

全年净利则下跌46％至330万元，营收则上升29％至1亿6200万元。

3.吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）的独资子公司吉宝新满利（Keppel Singmarine）获得总值1亿零300万元的合同，为挪威思多而特集团（Stolt-Nielsen）的子公司思多而特煤气（Stolt-Nielsen Gas），建造两艘液化天然气运输船。

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