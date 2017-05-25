Zouk创办人程令嘉涉酒驾 案展6月29日过堂

本地著名夜店Zouk的创办人程令嘉涉嫌醉酒驾驶及危险驾驶，星期四过堂时以向总检察署陈情为由，获准把案件延展五周至6月29日过堂。

程令嘉与妻子和一名青年陪伴下，星期四出现在国家法院的交通庭。除了律师因要等候总检察署答复而要求案件展期，程令嘉也因要与家人到欧洲度假，通过律师向法庭申请让他出国。他的妻子是他的担保人，确保他在下个过堂日期会出庭。

程令嘉被指在今年2月16日午夜零时，在牛车水一带余东旋街开车朝克罗士街上段时醉驾。控状显示，年近70的程令嘉，体内酒精含量超标，呼出的气体每100毫升含有不少于43微克的酒精，超过法定上限的35微克。因此，他被控抵触公路交通法令，若初犯可被罚款1000元至5000元，或坐牢最长六个月，以及吊销各级驾驶执照至少12个月。

除了这项控状，已于2015年出售Zouk的程令嘉，也被控在上述时间开车经过余东旋街和水车路（Kreta Ayer Road）之间的交通灯时闯红灯，危及公众安全，之后更撞上一辆正由水车路右转入余东旋街的德士。因此，他被控一项危险驾驶的控状。初犯者可被罚款最高3000元，或入狱一年，或两者兼施。

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