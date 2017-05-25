新加坡就马来西亚复核白礁裁决案提交回应

（联合早报网讯）新加坡昨天针对马来西亚要求荷兰海牙国际法院复核白礁主权判决，向国际法院提交书面回应。

外交部星期四发文告说，我国昨天（24日）提交的书面回应是一份针对马来西亚申请的详尽反驳。

外交部指出，新加坡对于我方立场有信心，也对我国法律团队有信心。我国外交部成立的法律团队包括总检察长黄鲁胜、前副总理贾古玛教授、巡回大使许通美教授和前大法官陈锡强。其中，贾古玛当时率领我国代表团在国际法院陈词，许通美和陈锡强也是代表团主力成员，三人相当熟悉此案的法律论据。

海牙国际法院是在2008年5月23日以12对4票，裁决白礁主权属新加坡，同时将中岩礁（Middle Rocks）的主权判给马国。类属“低潮高地”（low-tide elevation）的南礁（South Ledge），主权判给拥有它所处的海域主权国家。

马来西亚于今年2月2日以三份英国档案文献，作为要求海牙国际法院复核白礁主权裁决的依据。我国原本最迟得在6月14日向国际法院提交回应。

在我国提交书面回应后，有待荷兰海牙国际法院做出口头审理的安排，让新马双方做出口头答辩。

外交部长维文医生星期四上午也在面簿上发贴文说，法律团队集体做出巨大努力，在准备口头答辩时有团结一致、追求共同目标的强烈感受。

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