体育城总裁遭投诉后辞职

（联合早报网讯）

新加坡体育城总裁萨维尼遭投诉后已递上辞呈，即日起离职。首席营运长温仁德将任代理总裁。

萨维尼是在2015年受委担任新加坡体育城总裁一职。媒体早前报道，匿名者投诉萨维尼对待员工的方式，指他对员工的要求高，并且脾气暴躁。

新加坡体育城今天向媒体发文告说，董事会已就匿名人对萨维尼的投诉完成内部调查，并决定无需采取任何行动。不过，萨维尼（Manu Sawhney）认为“是时候由新总裁让新加坡体育城更上一层楼”，因此决定辞职。

董事会已接受他的辞呈，运营总监温仁德将任代理总裁。

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