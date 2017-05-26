今日开盘后可关注的股票

（联合早报网讯） 美国隔夜股市在非必需消费品类股上扬的带动下，三大股指收高，标准普尔500指数甚至创下新高。

道琼工业指数升0.34％至2万1082.95点；标准普尔500指数收高0.44％至2415.07点；纳斯达克指数上扬0.69％至6205.26点。

美国大型电器百思买商（Best Buy）和其他零售商刚公布的业绩表现优异，推动股价攀升。

石油输出国组织（OPEC）和一些非成员国昨天开会后宣布，延长目前的减产协议，即每天减产180万桶原油至明年第一季，符合市场预期。

由于减产幅度没有加大，导致国际原油期货价格重挫，但美股大盘似乎不受影响。

新加坡海峡时报指数昨天微幅上升0.1％或3.13点，闭市报3234.37点。全场成交量约20亿股，总值约12亿元，上升股276只，下跌股183只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1. 日本食品控股 （Japan Foods Hldg）截至今年3月31日的2017财年第四季净利，同比上升20.2％至55万9000元。营收为大约1520万元，同比下跌3.2％。全年净利达到466万元，同比增加23.3％；全年营收上升4.2％至6547万元，创下新高。

公司董事会建议派发每股1.25分的年终股息，若加上中期股息，公司全年共派发2分股息。公司计划把每年的股息派发率提高到至少50％。

2.房地产开发商传慎控股（Tuan Sing Holdings）将在6月5日发售总值1亿2000万元的票据，每年定期利率为6％。票据将在2020年到期。

3.国际信评机构穆迪（Moody's）中国国家电网国际公司（State Grid International Development Limited）的信贷评级，从A1下调至A2。该公司持有新能源国际（澳洲）资产（SPI (Australia) Assets Pty Ltd，简称SGSPAA）60％的股权。穆迪也把SGSPAA和新能源旗下的Jemena公司的展望，从稳定下调至负面。

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