WEF肯定我国退休保障体系

(联合早报网讯)目前拥有全球规模最大养老金制度的发达国家,正面临养老金缺口日益扩大的严重危机。

在这样的大背景下,新加坡的公积金制度既建立在个人存款的基础上,也包含显著的政府转移,罕见地避开了市面上现有养老保障体系的弊端,被世界经济论坛肯定为具可持续性,值得其他国家参考。

另外,在世界经济论坛(WEF)今天发布的新退休制度改革手册中,我国鼓励雇主重新雇用年长员工的策略,也被形容为较其他国家一味提高法定退休年龄的做法有效,是可供学习与借鉴的个案。

WEF发布的“我们将活到100岁:该怎么负担得起?”(We'll Live to 100 - How Can We Afford It?)最新白皮书报告揭露,社会老龄化趋势已导致养老金缺口扩大,许多发达国家的养老保障体系将不可持续。

报告估计,到了2050年,美国、英国、日本、荷兰、加拿大与澳大利亚这六个拥有全球规模最大养老金制的国家,其多达224万亿元的养老金缺口犹如一个“未爆炸弹”,将造成“史上最严重的养老金危机”。

WEF此次与国际咨询公司美世(Mercer)为退休制度改革手册收集的八项个案中,有两项是新加坡个案。手册中指出,由于面临社会老龄化等人口结构变化带来的挑战,许多以集体养老模式给予人民退休保障的国家,正因为无法维持之前所承诺的入息水平,而面对压力。

不过,因为新加坡的公积金制度是“规定缴费”(defined contribution)制度,以个人存款为基础,可避开其他国家面对的问题。

WEF在分析我国2009年推出的公积金终身入息计划(CPF Life)的优点时,形容该计划“可负担得起、公平、具可持续性,并且灵活”。

例如,以可持续性来说,WEF肯定说:“新加坡政府拥有AAA高信用评级。透过将计划存款投资在由政府发出并给予保证的特别长期债券上,CPF Life可为个人提供稳定的入息。”

