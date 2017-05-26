自驾轮椅在本地医院进行测试

（联合早报网讯）轮椅若能自驾，医护人员帮病人取轮椅和推轮椅的时间将能减少，提升工作效率。对医院环境不熟悉的病人也能乘自驾轮椅轻易前往医院内的不同地点，优化医院的运作。

新加坡－麻省理工学院科研中心（SMART）、麻省理工学院（MIT）和新加坡国立大学以18个月时间携手研发的自驾轮椅，去年9月在樟宜综合医院进行了一天的测试，证实自驾轮椅在医院环境能安全运作。

参与这项研究的共有10人，带领研究小组的SMART研究员黄佑丰博士（36岁）受访时透露，自驾轮椅顺利在医院内划定的100至200米路线往来，并安全地在人群间穿梭，也能通过较狭窄的出入口和无障碍斜坡等。

这相信是本地首次在医院进行的自驾轮椅测试。

自驾轮椅装有三个2D激光影像监测器（LIDAR）来探测障碍物，若5米内有障碍物，轮椅便会减缓速度，准备自动停下。

只要轮椅的电脑系统存有医院的室内地图，用户就能在轮椅上的平板电脑选择要前往的目的地。

来自MIT的SMART未来城市交通首席研究员如斯（Daniela Rus）博士受访时说：“医院护士告诉我们，他们约四成的工作时间都用于取轮椅和推轮椅，相信自驾轮椅能让医护人员把更多时间和精力投注在病人身上，提升医院的运作效率。”

她暂时无法估计自驾轮椅几时能正式在医院中使用，却指自驾轮椅在技术方面已“相当成熟”。“研究团队接下来希望能在医院进行更多测试，观察病人使用的实际情况。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅