尚穆根：检查更严 关卡通关可能拖慢

（联合早报网讯）我国安全单位已加强对各个地点的巡逻与检查，而这可能拖慢各关卡处的通关速度。内政部长兼律政部长尚穆根提醒说，要出国旅行的国人在安排行程时，应将这点考量在内。

随着英国曼彻斯特和印度尼西亚雅加达先后遭遇袭击，我国也调高恐袭威胁等级。内政部前天透露，各安全单位已加紧各处巡逻与检查，包括各个海陆空出入境关口。

尚穆根昨晚在面簿个人页面则发表贴文说，由于学校假期将至，再加上检查变得更严密，旅客应注意通关处可能出现延缓情况。

他提醒说：“不论是在外旅行或待在新加坡，请记得保持警惕。”

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