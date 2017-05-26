肃毒局展开12天扫荡行动

（联合早报网讯）
肃毒局上星期起展开为期12天的全岛扫毒行动，共起获市价超过1万8000元的毒品，共有92人被捕。
肃毒局发文告说，该局本月15日志26日之间在全岛多处进行突击。
行动中起获118克冰毒、48克海落英、309颗“野马”（Yaba）药丸、九颗爱他死药丸，少量大麻、克他命（Ketamine）、埃利敏5号药丸、以及四瓶镇痛剂美沙酮（methadone）。
起获的毒品市价超过1万800元，92人因涉毒被捕。
扫荡行动获警方支援，涵盖的地区包括勿洛、碧山、后港、裕廊等。
（联合早报网讯）
肃毒局上星期起展开为期12天的全岛扫毒行动，共起获市价超过1万8000元的毒品，共有92人被捕。
肃毒局发文告说，该局本月15日志26日之间在全岛多处进行突击。
行动中起获118克冰毒、48克海落英、309颗“野马”（Yaba）药丸、九颗爱他死药丸，少量大麻、克他命（Ketamine）、埃利敏5号药丸、以及四瓶镇痛剂美沙酮（methadone）。
起获的毒品市价超过1万800元，92人因涉毒被捕。
扫荡行动获警方支援，涵盖的地区包括勿洛、碧山、后港、裕廊等。
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