建屋局推出新社区义工联系网

建屋发展局推出“邻里之友”联系网，给国人提供更多机会深入参与义务工作，有望吸引更多义工参与该局推出的个别计划，同时优化这些计划的人力和社区资源的调派。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今天在位于榜鹅市镇广场（Punggol Town Square）的建屋局社区精神周（HDB Community Week）推介礼上致辞时分享了“邻里之友”（Friends of Our Heartlands）联系网的细节。

“邻里之友”联系网将把建屋局的多项凝聚社区计划及参与义工纳入同一个联系网。义工的职务将被分为“培养”（cultivate）、“启动”（activate）和“促进”（facilitate）三个不同类别。例如：“邻里大使”（Heartland Ambassadors）会被纳入“培养”类别，因为这些义工大使分享的是如何培养邻里精神和绿色生活习惯等。

多年来，建屋局推出多种活动培养社区精神，也让国人有机会担任义工。已有13万名公众及学生透过“邻里大使”计划、好邻居计划（Good Neighbours Project）和Project SPHERE等项目担任义工。

如今，有兴趣者将有机会透过“邻里之友”联系网多了解建屋局的各类计划。义工只需透过该建屋局网站提交一份申请，就可透过这份申请同时表达想要为多项计划义工的意愿。

另一方面，为了能让义工具备所需技能，有效发挥新职务的工作内容，义工们将有机会在传播、项目管理等方面接受训练，长远来看，可以在促进社区对话方面累积广泛的知识、技能和经验。

建屋局也新设社区讨论促进者（community facilitator）的义工职务，希望这群义工能与社群接洽，搜集社群的反馈，带动社群针对如何打造更具社区凝聚力的空间进行讨论。

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