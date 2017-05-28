中央地区脚踏车网络 方便公众从家骑脚踏车前往市区

（联合早报网讯）未来的中央地区脚踏车网络将连接至全岛各地，让公众方便从家骑脚踏车往返市区。

陆路交通管理局今早在“无车星期天”活动上透露上述消息，并指会在接下来几个月为中央地区脚踏车网络（Central Area Cycling network）设计和建设工程进行招标。

中央地区脚踏车网络将从滨海湾区脚踏车道延伸至明古连路脚踏车道，以及未来兴建的女皇道、碧山以及南北交通廊道（North-South Corridor）和中央商业区脚踏专用车道，方便公众骑车抵达全岛各地。

政府也计划在接下来几年将哥里门街、亚美尼亚街以及滑铁卢街重新设计成提倡“减少用车”的道路，打造一个有利于公众乘搭公共交通、骑车和步行的公共空间。

陆交局指出，上述工程计划明年展开，并分阶段在2020年之前竣工。

国家环境局将把亚美尼亚街重新打造成设有人行道的城市公园，哥里门街和滑铁卢街的一条车道也将改建成更宽敞的行人道。政府也将在这两条道路增设脚踏车和行人共享道路，形成中央地区脚踏车网络一部分。

去年因地铁工程而关闭的明古连街也在今早重新开放。明古连街是陆交局为提倡“减少用车”而特意重新设计的第一条道路。

原本设有四条车道的明古连街，其中两条已改建为宽敞的行人道和脚踏车道、125个脚踏车停放处，两旁也种有青葱树木。道路也设有盖走道衔接附近其他设施和发展项目如龙都酒店（Rendezvous Hotel）和宏利保险中心（Manulife Centre）。当局也与南洋艺术学院学生和毕业生合作设计长凳供行人歇脚。

与此同时，陆交局也宣布从6月1日起，正式允许乘客全天任何时段都可把折叠式脚踏车和其他个人代步工具带上地铁和巴士。

陆交局是在去年11月展开为期半年的试验，允许折叠式脚踏车和个人代步工具全天带上地铁和巴士。

陆交局发言人指出，试验结果显示，大多数乘客愿接受他人将代步工具带上公共交通工具。“我们在试验期间看到更多乘客将这些代步工具带进地铁站，大多数人也负责任，并遵守条例。不少人也对此措施表示支持，因为这为乘客‘第一及最后一英里的路程’提供多一个选择。”

使用者必须遵循的条规和准则包括任何时候都应确保折叠式脚踏车和个人代步工具保持在折叠状态，折起后的长度不可超出120公分、不高于70公分，宽度则最多40公分。

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