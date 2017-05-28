宗乡会馆可借科技吸引年轻人和珍藏文产遗物

（联合早报网讯）李显龙总理敦促宗乡会馆在这个数码科技的时代，借助科技之力，在社交媒体上吸引更多年轻人，也能利用数码科技，助宗乡会馆保存和珍藏文产遗物。

新加坡广东会馆星期天举行80周年庆典午宴。李显龙总理是庆典主宾。

李总理致词时说，宗乡会馆在新加坡开埠时期起，就在华人社会里扮演重要角色。但是，有些人过去曾对本地宗乡会馆的未来感到担忧，因为他们认为，现代社会已无需宗乡会馆所提供的福利，而宗乡会馆的历史任务已完成，最终只会沦为老人家打麻将和唱歌的地方。

李总理说：“但时间证明，本地许多宗乡会馆都成功与时并进。除了延续联络感情、照顾社会中弱势群体，以及协助推广传统文化，会馆如今也在促进本地华社与海外华人的交流与合作上，发挥积极的作用。”

例如，广东会馆曾在2000年举办第一届世界广东同乡联谊大会，各国的广东乡亲在新加坡聚首，就如今天的80周年庆午宴一样。

李总理接着鼓励所有宗乡会馆，与刚开幕的新加坡华族文化中心紧密合作，共同发扬本土华族文化。

他指出，在这个数码科技时代，宗乡会馆可以借助科技的力量，更好地发展会务。

这包括，由于社交媒体的兴起，改变了人们的沟通方式，而宗乡会馆可利用这个契机，吸引更多的年轻人，也能更有效地推广会馆的活动。

此外，宗乡会馆也可以利用数码技术，保存和珍藏各方言群的童谣、山歌、地方曲艺和历史图片等，以便代代相传。

李总理指出，广东会馆数年前曾出版一本《新加坡方言童谣选集》，内附光碟，收录了50首源自广东、潮州、客家、海南和福建的方言童谣。

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