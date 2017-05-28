建设局将推出更严格建筑外墙检查制度

随着越来越多建筑屋龄变高，建设局将在不久后推出更严格的建筑外墙检查制度，要求业主改善外墙保养。建设专科学院也计划推出新课程，提供外墙检测方面的培训。

建设局局长姜锦贤博士日前接受媒体访问时说：“因为经久磨损，老旧的外墙需要额外保养。我们正在考虑加强外墙监管框架，这包括公共和私人建筑，确保外墙和外部结构得到妥善保养，定期获得检查，保持安全牢固。”

他指出，业者必须了解在一个拥有许多高楼和高密度的城市，老建筑的外墙保养工作至关重要。他举例，美国纽约有许多超过百年的建筑，当地就有非常严格的建筑外墙保养和检查制度。

姜锦贤透露，建设专科学院正与利益相关者合作，预计今年内推出新的建筑外墙检查课程，希望尽快加强业者这方面的能力，确保公众安全。

去年9月，淡滨尼一座组屋装在外墙的一面混凝土遮阳墙，因没有钢筋支撑而脱落；之后，循环路一座组屋又发生外墙的装饰包层板碎裂后散落，所幸无人在这两起事故中受伤。

另一方面，建设局从两年前起展开工作，希望制定一套方便建筑保养的设计框架，引导建筑师和工程师在为建筑做设计时，把日后的维修和保养问题考虑在内。

姜锦贤指出，建筑保养涵盖方方面面，比如建筑设计若能把清洁问题考虑在内，从外墙用料等方面着手，日后就能方便工人为大楼做清洗。

64岁的姜锦贤在担任建设局局长11年后，从下月1日起调任建设专科学院（BCA Academy）院长。他在访问中也分享他对绿色建筑、建筑业生产力等课题的看法，以及出任建设专科学院院长后的工作计划。

他透露，未来两三年，布莱德路的建设专科学院内将出现两座全新的建筑，为学院提供更多课室、实验室和科研空间。

其中，拟建中的一座20层楼建筑将采用类似搭乐高积木的预制体积建设（Prefabricated Pre-finished Volumetric Construction，简称PPVC）技术。另一座七层楼高的建筑则会用层压胶合实木（Mass Engineered Timber）为主要建筑材料。

两座建筑内都将融入大量绿色设计，显著减少建筑耗能，其中20层楼建筑将是超低耗能，七层楼高的建筑则是零耗能。

姜锦贤2006年加入建设局，致力于推动绿色建筑在本地的发展。在他看来，自绿色建筑标志（Green Mark）2005年推出以来，我国在这个领域已取得显著成就，也把绿色建筑经验推广到其他国家，未来的挑战是如何鼓励绿色建筑内的使用者参与环保节能。

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