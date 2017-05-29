樟宜机场客流量突破十亿人次

（联合早报网讯）我国樟宜机场启用约36年来，总客流量在上月突破十亿人次的纪录，相等于新加坡人口约180倍，过去12个月来的航空货运量也首次超过200万公吨。

樟宜机场集团公布今年4月营运数据时透露，樟宜机场在上月接待了自1981年7月1日启用以来的第十亿名乘客。

曾担任新加坡民航局副局长的樟宜机场顾问何明发日前受访时说：“这是一个里程碑，标志着我们已达到一定的规模、进入一定的等级，在36年里总乘客量取得十亿人次，算是不错的纪录。”

根据该集团提供的数据，樟宜机场过去每年的乘客量稳步增加，从1994年约2000万人次增加到2004年的3000万人次，2010年达到4000万人次，2012年进一步增加到5000万人次，去年再创下5870万人次的新纪录，今年预计有望达6000万人次。

与此同时，也有越来越多航空公司在樟宜机场设点，1981年只有34家航空公司提供往返67个城市的航班，如今机场衔接性已显著提高，新加坡与全球380多个城市连接，在樟宜机场运作的航空公司增至120多家。

上个月，樟宜机场接待的乘客达517万人次，比去年同期增加7.8％。航班起降数量则同比增加3.8％，达3万零570趟次。

所有区域（中东除外）的乘客量都增加了，首20个旅客来源国中，有九个取得双位数增长，包括印度（+16％）、印尼（+16％）和马来西亚（+11％）。

此外，上月的货运量也同比增加4.4％，达17万1720公吨。截至4月底的12个月里，樟宜机场总共处理超过200万公吨的货运量，增加了7％，创下历来新纪录。

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