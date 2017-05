一辆倾斗罗厘在加冷巴耶利峇快速公路(KPE)的隧道内侧翻,一名六旬男子受伤送院,朝东海岸公园大道的尼浩大道出口暂时关闭。

Accident on KPE (towards ECP) at Nicoll Highway Exit. Nicoll Highway Exit closed