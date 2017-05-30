政府制定医疗资讯科技总蓝图全面推动医疗护理科技

（联合早报网讯）资讯科技不再只是辅助医疗护理的工具，而是可以彻底改变医疗护理模式的关键。新加坡已制定医疗资讯科技总蓝图，推动国人、提供医疗服务的机构和业者以及政府善用科技，提供更好的护理，甚至达到预防疾病的目标。

卫生部长颜金勇星期二上午在新加坡博览中心举行的第九届全国医疗科技峰会上致词时也重申，政府绝不会为了要数码化而数码化，而是通过数码化和新科技，为病患和医疗护理专业人员或业者，带来真正的价值。

他说，为了确保我国能以创新有效的方式善用科技，卫生部已在2014年制定医疗资讯科技总蓝图（Health IT Master Plan，简称HITMAP），而在HITMAP之下就有多达七项转型计划。

在陆续推出智能医疗远程视讯咨询、智能保健远程复健服务，以及门诊自动配药系统等计划后，卫生部今年底将推出智能保健市场（Smart Health Marketplace），下来也会试验智能病房以及由机器人协助提供的居家护理等。智能保健市场让国人能通过手机应用，添购居家护理所需的物品、预约复诊所需的接送服务、送餐服务以及治疗师服务等。

颜金勇另外举例以数据科学进行预测分析（predictive analytics）。过去一年，卫生部控股属下的综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems，简称IHiS）已经与各个公共医疗护理机构合作，研发一套预测模式，为那些出院后一年内可能重复入院的病患，积极提供及早介入医疗服务，确保病患出院后的生活和医疗需求得到满足，减少他们再次入院的概率。这个“出院之友计划”（Hospital to Home Programme）预计在本财年帮助到约1万9000名出院病患。

他也以一名病患的亲身经历，阐述私人业者数码化并参与国家电子健康记录（National Electronic Health Records，简称NEHR）的重要。

他说，去年底有一名病患到樟宜综合医院的急症部门时已出现精神错乱、气喘和心率不正常等症状。病患被诊断体内钾（potassium）含量很低，病患告诉医生他服用哮喘药物，但不记得药名。负责治疗的医生通过NEHR找出药名后，认为病患因为这种药物而产生毒性，成功对症下药，医治病患。

颜金勇说：“这凸显了不同业者和护理环节若能收集，并分享病患资料，有助于做出更好的医疗决策，护理也协调得更好，在关键时刻更可能拯救人们。NEHR的使用率越来越高，但我还是希望促请更多私人和志愿福利团体的医疗护理业者，把病患的病历记录数码化，加入NEHR。”

颜金勇今天上午也颁发全国医疗科技卓越奖。今年共有16个由公共与私人医疗机构推出的科技相关项目与医疗科技推动者获奖。

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