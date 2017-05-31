部分公共领域建筑项目将推出协作型合约模式试验

政府有计划在一些公共领域建筑项目中进行协作型合约模式试验。这有助于让业主、建筑师、工程师、承包商和分包商合作在项目进行的最初阶段携手进行构思，减少项目进行过程中的失误和浪费，降低重新设计的需要。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今早在新加坡建筑师局（Board of Architects）和新加坡咨询工程师协会（Association of Consulting Engineers Singapore）联合举办的首届研讨会上致辞时，分享了政府将如何三管齐下促进建筑业各领域的业内人士在项目进行的过程中可以更紧密的合作。

黄循财在解释何为协作型合约模式（collaborative contracting models）时以美国为例，表示当地有不少集成项目交付（Integrated Project Delivery）的例子。

这指的是业主、建筑师、工程师、承包商和分包商等多方在项目开始的第一天就合作进行构思。

在这样的情况下，各方都必须遵守同一份合约的条款，达到共同的目标并一起分担其中的风险和奖励。

黄循财希望，在一些公共领域项目中进行上述类型的协作型合约模式试验也能鼓励私人领域的项目采取相同作业方式。

与此同时，政府也正在探讨如何鼓励工程顾问及建筑承包商更早加入建筑项目的讨论，在实际建筑工程展开以前针对需要改善设计的环节提供反馈。

政府也将推动使用建筑信息模型（ Building Information Modelling，简称BIM）技术作为促进合作的平台。

尽管建设局已推动BIM技术的使用多年，但在营运和协调上仍面对一些问题。

例如，从建筑师交接到顾问再进一步交接给承包商的过程并非那么顺畅。

因此，政府会和业内利益相关者合作解决这些营运上的问题，更有效地合作使用BIM技术。

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