（联合早报网讯）2017新加坡书展正式开幕，接下来至6月5日通过内容多元的书籍、电影放映会和音乐活动，以及创意工坊，让公众汲取文化养分，丰富阅读体验。

新加坡书展今年迈入第32个年头。这个由新加坡报业控股华文媒体集团主办的活动，邀请国内外40家参展商，书籍区占三分之二空间，现场还将举办包括座谈会、新书发布会等活动。

教育部长（高等教育及技能）王乙康今天为书展主持开幕仪式后，表扬报业控股华文媒体集团多年来举办书展所做的努力，以及在推动书展形式上随着潮流与时并进。

书展自1998年一直在新达新加坡国际会议与会展中心举办，今年刚好20年，王乙康透露今天刚好也是他与太太结婚20周年纪念日，让他颇有感触。

“学华文也算是一段‘婚姻’，要投入心思、持之以恒，继续学下去……毕竟学无止尽，华文这样的语文，我们一生一世都要继续学下去。希望我们继续努力，培养学生对学习华文华语的兴趣，终身学习。”

王乙康今天也为10名荣获“第20届年全国模范华文教师奖”的华文教师颁奖。

新加坡书展工委会主席罗文燕致词时说，随着人们阅读习惯改变，以及会展租金等成本上涨，主办书展越来越不容易，但华文媒体集团肩负承传华族文化使命，透过书展为为本地出版业提供展销书籍的平台，也为文化艺术与创意工作者提供与公众交流平台。

“阅读文化与媒体事业前途是息息相关。我们希望借着书展助推阅读风气，鼓励人们把阅读当作生活的一部分。”

每天免费播放电影的影音区是今年书展一大亮点。民众可欣赏本地导演陈子谦执导的《想入飞飞》（3688），以及台湾影片《晚风细雨》和《太阳的孩子》等海内外作品，还能参与映后座谈会，与台湾导演王小棣等电影人交流。

书展今年继续支持本地文创产业。除了文创区展出本地Parade.Made印章雕刻家郑佳慧的手作印章作品，会场视觉设计则由绘本作家李高丰（阿果）操刀，各展区分别展示一幅他的作品，将人们引入童趣盎然、天马行空的阅读世界。

第32届新加坡书展

●新达新加坡401与402展厅

●开放时间：今天至6月4日，上午11时至晚上10时；6月5日，上午11时至晚上8时

●官网：http://www.singaporebookfair.sg/

●面簿专页：https://www.facebook.com/sgbookfair

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