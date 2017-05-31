总统选举程序明天启动

（联合早报网讯）总统选举程序明天正式启动，有意参选者明日起可向选举局索取申请参选资格证书，表明参选意愿。

有意参选者可到选举局索取表格，或从选举局网址下载表格。

国会今年2月通过总统选举（修正）法案，对选举程序进行一系列修改。准候选人除了必须填写自己在公共或私企部门的管理经验，也必须提交族群声明。

提名日当天，准候选人在提交的提名表格中，也必须签署声明，表明已阅读并理解选举局提供有关民选总统职权的说明。

此外，当局也设置新表格，让准候选人承诺竞选期间以“有尊严、得体，并与总统作为一国元首和全民团结象征之地位相符”的方式竞选。此表格并非强制签署，但准候选人如果签署这份声明，声明将与提名表格和申请参选资格证书一同贴上布告板。

现任总统陈庆炎博士的任期将于今年8月31日结束。李显龙总理预计将在8月底颁布选举令装，定下9月的总统选举的提名日和选举日期。

有意参选者最迟必须在选举令状颁布后五日提交申请参选资格证书和族群声明。申请结果和族群声明审核结果会在提名日前公布。

族群委员会名单也出炉，少数种族权利总统理事会成员德苏札（Timothy James De Souza）担任委员会主席。马来族群分组委员会和印度族及其他少数族群分组委员会成员与大选时的少数族群理事会成员一样；华族分组委员会主席是广惠肇留医院主席李国基，其他四名成员分别是慈善理事会主席余福金、新加坡管理大学教务长江莉莉教授、联合早报前总编辑林任君和新加坡工商联合总会主席张松声。

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