新加坡面临的恐袭威胁水平不减

（联合早报网讯）尽管目前没有可靠情报显示新加坡即将发生恐袭，但是我国仍旧是恐袭目标之一。我国安保机构将继续保持高度戒备，当局也呼吁民众保持警觉，并做好应对危机的准备。

来内政部今天发表恐怖主义威胁评估报告，说明我国近年所面临的恐袭威胁为何达到最高水平。

报告指出，新加坡作为一个世俗的民主国家，参加了打击恐怖主义的国际联盟，也同被伊斯兰国组织认为是异教徒的西方国家有着许多经济和商业往来，恰恰都是引起该组织厌恶的因素。

伊国组织和其他恐怖组织至今所传播的刊物、文章和视频，不少将袭击目标明确指向新加坡。例如，为通过攻击国际经济体系降低美国和西方利益，我国两个重要地点被列为潜在目标。

事实上，去年已经有恐怖分子打算付诸行动。据当局所知，伊国组织已针对新加坡策划两次袭击行动，包括去年8月有恐怖组织计划从峇淡岛发射火箭炮袭击我国滨海湾，所幸都被及时制止。

本区域面临的恐怖主义威胁也日益严峻，上周二开始在菲律宾棉兰老岛马拉维市发生的动乱是一个例子。马来西亚和印度尼西亚在过去两年多来也逮捕更多武装恐怖分子，粉碎他们的恐袭阴谋。

此外，新加坡近两年出现更多自我激进化的案例，包括新加坡人和外国人。这些自我激进化分子若没有及时被指认，将构成严重威胁。

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