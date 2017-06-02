选民名册修订工作启动

（联合早报网讯）李显龙总理援引国会选举法令，指示选举注册官最迟于7月31日完成选民名册修订工作。

选举局今早发布文告说，这是为了更新选民名册。

截至6月1日符合以下条件者，名字将出现在选民名册中：

■ 是新加坡公民（持有粉红色身份证）

■ 21岁或以上

■ 在现有法律下，没有被除去选民资格

■ 身份证上的住址为新加坡住址

■ 若旅居海外，已把身份证上的地址换成海外地址，并且在移民关卡局注册了新加坡联络地址，作为投票用途

修订后的选民名册将在两周后公开让公众审核。届时，选举局会提供更多详情。

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