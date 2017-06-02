五国联防安排将加强观察员计划

（联合早报网讯）五国联防安排成员国同意加强该组织的观察员计划，让区域内其他非签约国在更大程度上参与观察该组织的联合演习，借此搭建区内桥梁，共同应对安全挑战。

由新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰和英国组成的五国联防安排（Five Power Defence Arrangements，简称FPDA）今天上午召开第10届五国联防安排防长会议。与会的我国国防部长黄永宏医生、马来西亚国防部长希山慕丁、澳大利亚国防部长佩恩（Marise Payne）、新西兰国防部长米切尔（Mark Mitchell）及英国驻新加坡最高专员魏特曼（Scott Wightman）会后召开联席记者会并发表部长声明，强调该组织在建立信心方面扮演的“关键角色”，并同意“本着促进FPDA透明度的精神”加强现有的观察员计划。

五国代表也对该组织的各项工作表示支持，这些工作包括增强演习的实战价值，及维持组织在当代安全架构中的战略关联性。

希山慕丁在答复有关加强观察员计划举措的提问时指出，面对恐怖主义等复杂的区域安全形势，任何国家都无法独自解决现有威胁。因此，通过观察员、甚至未来可能设立的常驻代表来搭建桥梁和应对问题极为必要。

“我们面对共同的敌人……他们没有地缘政治考量，甚至不管你是什么肤色、信什么宗教。所以我们（建立桥梁）十分重要，我们得刨除偏见、自我心态和历史包袱，因为我们要应付的人没有这样的因素拖慢他们的脚步。”

FPDA防长会议是该组织的最高决策机制。会议每三年举办一次，并由新加坡和马来西亚轮流召开。

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