两新签证让新澳民商往来更频密

从今年8月起，本地年轻人可以打工度假的方式体验澳大利亚的文化与生活，申请新的一年签证，到澳洲打短期工或进修。

李显龙总理与到访我国的澳洲总理特恩布尔，今天在总统府见证新澳两国签署多项合作备忘录。配合特恩布尔的正式访问，两国也推出两项新签证，包括一项针对新澳两地年轻人的工作假期签证。

另外，经常往来新澳两地的新加坡人，尤其商人，下来可向澳洲申请长达六年的多次入境签证，省去重新申请签证的麻烦。

特恩布尔今早在参观植物园时接受媒体访问说：“不管是在新加坡的澳洲企业，或是在澳洲的新加坡公司，都将因新签证安排获益，两国生意往来可更频繁。”

去年一共有40万名新加坡人到访澳洲，入境新加坡的澳洲人则多达100万人。

工作假期签证开放让年龄介于18岁至30岁的理工学院或大学毕业生申请，每年给新澳两地年轻人单位签证各500份。欲知详情者可上网http://www.vfsflobal.com/australia/singapore查询。

李总理与特恩布尔也见证新澳单位签署合作备忘录与意向书，促进两国在网络安全与科研方面的合作。以科研方面来说，新加坡国立研究基金会与澳洲联邦科学与工业研究组织将针对数据科学与先进制造这两个领域，各承诺以对等的方式投入多达100万澳元（约102万新元）的资金，推动研究。

系列协定相信将进一步让两国在2015年签署的全面战略伙伴协定实质化，扩大两国在经贸与国防之外更多领域的合作与联系。

李总理与到访我国的澳洲总理特恩布尔在总统府召开的记者会上，汇报两国关系自2015年提升至全面战略伙伴关系后，取得的“显著进展”。李总理指出，已提升的新澳自由贸易协定今年较迟时候正式生效；两国在澳洲新军训区的发展也有进展，他期待两国针对这项安排，在2018年签署正式协议。

特恩布尔今晚将在香格里拉对话上发表主旨演讲。

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