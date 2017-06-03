黄永宏：美国对亚太区域的防务承诺具说服力

美国国防部长马蒂斯今早在香格里拉对话上强调美国将致力参与和维护亚太区域的安全与繁荣。对此，我国国防部长黄永宏医生表示，马蒂斯代表美国所给予的承诺具说服力，而出席对话的各国部长都没有提出太多疑问。

第16届香格里拉对话今天迈入第二天，黄永宏今午与出席对话的各国部长共进午餐后后接受媒体访问，谈到了部长们对马蒂斯讲话的反应。

他指出，美国在防务方面有像马蒂斯般非常有经验的能手，因此美方对亚太区域的承诺具说服力且非常正面。

黄永宏也透露，各国部长都对朝鲜多次试射弹导弹的局势表示关注，并且都意识到这已是个国际问题。“大家都一致同意，使朝鲜半岛无核化是共同的目标。”

此外，各国部长也就对抗恐怖主义的课题进行讨论。

黄永宏说，各国都意识到，若不妥当应对菲律宾棉兰老岛马拉维市的恐怖威胁，那将会为亚细安城市与其他国家引发“数十年”的问题。

为期三天的香格里拉对话由英国智库国际战略研究所（IISS）主办，每年在新加坡香格里拉酒店举行，今年共吸引40国部长级人物、高级军官和安全专家等代表出席，其中包括美国防长马蒂斯和日本防长稻田朋美等，中国派解放军军事科学院副院长何雷中将出席。

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