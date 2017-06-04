尚穆根：国人须更积极参与反恐

（联合早报网讯）反恐工作已经不再是“照例行事”，国人必须以更积极的思维和行动参与反恐和防恐工作。

内政部长兼律政部长尚穆根今天下午就英国伦敦遭受最新一轮恐怖袭击作出回应并接受媒体采访时指出这点。他说，我国社会层面的反恐工作仍有五处有待进一步加强。

首先，如果发现身边有人出现激进化倾向，就应当机立断向执法部门举报。尚穆根说，亲友在这方面需担负重大责任。他说：“向当局举报，是在帮助那个人，帮助社会，帮助国家。安保部队不可能无处不在，如果因为你的沉默而发生袭击事件，那是对整个（安保）体制极大的不公。”

其次，公众也需更敢于对恐怖暴行予以谴责。这不只是社群和宗教领袖的职责，无论回教徒或非回教徒都必须表明立场，共同维护社会的团结和包容性。

第三是要拒绝“非我族类”的思想，反对任何排他、分裂社会或鼓吹暴力的思想和言论。政府也将进一步采取遏制这些观点的措施。

国人也应慎防反回教心态在本地根深蒂固。内政部的调查显示，国人虽然在相关课题上表现政治正确，但实际上反回教情绪正在滋长。

尚穆根也促请国人积极参与全国保家安民计划（SGSecure），通过加入志愿团队、接受应急培训理解计划要传递的信息，保护自己和家人。

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