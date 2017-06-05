嘲笑殉职交警的网民因涉嫌偷窃案被捕

一名日前在面簿嘲讽殉职交警的男子，昨天因涉嫌一起偷窃案遭到警方逮捕，今早将被控上法庭。

这名新加坡籍男子是39岁的蔡宝兴（音译，Thomas Chua Poh Heng）。

警方今早发文告说，蔡宝兴于昨天清晨5时37分，涉及一起在百货公司的偷窃案而被捕。蔡宝兴是在商场外发现带有未付款物品，遭保安人员拘留后交由警方处理。

据了解，该百货公司是位于小印度赛阿威路（Syed Alwi Road）的慕斯达法购物中心（Mustafa Centre）。

文告指出，蔡宝兴从今年1月起，也涉及另外三起偷窃案而接受调查。这些案件的调查仍在进行中。

据了解，他也有多次违规交通规则的记录，但开罚单的交警都不是殉职警曹长纳兹里（Nadzrie Bin Matin）。

在本月1日，29岁的警曹长纳兹里在小印度一带巡逻时，电单车不知何故和一辆货车相撞，导致他被抛飞数十公尺，重伤殉职。

蔡宝兴过后在面簿嘲讽纳兹里“还不是和普通人一样得死”，遭内政部长兼律政部长尚穆根严厉谴责，指他嘲讽的行为简直是“丧心病狂”。

警方发言人说，蔡宝兴的面簿发言不仅对警员，同时也对纳兹里亲属不公平且造成伤害，但警方会以专业和公正的态度，处理蔡宝兴的案件。

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