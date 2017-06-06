全球航空业调高今年的净利润预测

（联合早报网讯）乘客和货运需求强劲，带动航空业发展，国际航空运输协会调高全球航空公司的净利润预测，今年料能取得314亿美元（约433.8亿新元）。

不过，国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）也指出，受更高的燃油、劳动力和维修费用影响，航空公司盈利有所下滑，无法对经济冲击提供太多的缓冲。

第73届IATA常年大会和世界航空峰会昨天在墨西哥坎昆拉开序幕。协会共代表275家航空公司，定期国际航班客运量占全球的83%。

去年12月，协会预测全球航空公司今年的净利润将达298亿美元（411.7亿新元），但由于乘客和货运需求比预期好，协会将今年的净利润预测调高约5.4％，至314亿美元（约433.8亿新元）。营收也从原定的7360亿美元（约1兆零168亿新元）上调至7430亿美元（约1兆零265亿新元）。

IATA理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克（Alexandre de Juniac）致词时说，对航空运输业而言，今年又是成果丰硕的一年。

但他也指出，“尽管营收持续增长，但更高的燃油、劳动力和维修费用，使收益受到挤压。航空公司虽都在赚钱，收益也高过成本，但与去年相比，盈利仍有所下滑。”

今年，航空公司预计每载一名乘客，可收取7.69美元（约10.63新元）的净利润，比去年的9.63美元和前年的10.08元低。

免费试阅14天