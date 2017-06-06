新隆高铁项目业界讲解会将在下月举行

（联合早报网讯）有意竞标为新加坡—吉隆坡高速铁路项目“列车资产管理者”的公司，下个月将能参加一场业界讲解会，了解该项目的主要特征，以及有关竞标的详情。

马来西亚高铁机构（MyHSR Corp）和我国陆路交通管理局今天发出联合文告，指鉴于今年底新隆高铁项目“列车资产管理者”（AssetsCo）的招标活动，双方将在下个月召开业界讲解会说明其中详情。

列车资产管理者将负责高铁列车及铁路设备的设计、建造、融资和维修，并根据运作与维修需求，协调高铁系统网络的容量。

文告说，讲解会预计会吸引区域与国际有意竞标上述项目的公司参与，并会开放给所有“合格的机构”。

马来西亚高铁机构和陆交局将在讲解会上说明新隆高铁项目的主要特征，以及竞标的范畴和技术细节。

有意参加讲解会的公司可上马来西亚高铁机构网站www.myhsr.com.my或陆交局网站https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/featured-projects/hsr.html查询报名详情。

全长350公里的新隆高铁共有八个站，在新加坡境内的路段长15公里。往返新加坡与吉隆坡的90分钟跨境快捷服务预计2026年12月31日前通车。

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