美国退出《巴黎协定》不影响全球航空运输业碳中和方案及减排计划

（联合早报网讯）美国退出应付气候变化的《巴黎协定》并不影响全球航空运输业碳中和方案及减排计划，国际航空运输协会也没有接获任何迹象指美国会退出该计划。

国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克（Alexandre de Juniac）在第73届IATA年大会和世界航空峰会致词和接受媒体访问时，一再强调上述观点。

美国原本同意在2025年将碳排放量从2005年的水平减少26%至28%，相当于减排16亿吨。特朗普却以协议削弱国家经济、打击煤矿业、损害美国自治权为由，日前宣布美国将退出协定。

朱尼亚克说，美国退出《巴黎协定》是个“让人失望的决定”，但去年在第39届国际民航组织（ICAO）大会通过的全球航空运输业碳中和方案及减排计划（Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation，简称CORSIA）不会因此受挫。

“它们是两个不同的协定……我们的成员将继续团结支持CORSIA和气候变化的目标。”

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