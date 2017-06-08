南大在QS全球大学排行榜名列第11 国大排名第15

（联合早报网讯）南洋理工大学在最新的QS全球大学排行榜中攀升两级，首次超越新加坡国立大学，排第11名；国大滑落三个名次，排名15名。

这是南大在这项排名中表现最好的一次，成为该排行榜今年表现最佳的本地及亚洲大学。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）公布2017/2018年度全球大学排行榜。这项排行榜自2004年推出，共有六个评分指标，包括学术名声、雇主名声、师生比例、平均教员论文引用数量（citations per faculty）、国际教员和国际学生比率。

国大在学术和雇主名声，居亚洲大学榜首；但南大在另四项指标排名超越国大，尤其在平均引文数量得分，表现强劲。

QS文告指出，在研究数量和引文次数方面，国大整体表现更佳，但南大教员相对少，平均引文数量得分较高，是后者排名更亮眼的一个主要原因。QS信息部研究主管索特（Ben Sowter）说，南大今年表现卓越，显示较年轻大学在良好管理下，也能迅速在全球高等教育版图中，成为极具竞争力的教学和研究中心；而重视科学、科技、工程及数学（简称STEM）的大学，越来越能凭研究成果及毕业生高就业率，取得优异表现。

南大校长安博迪教授对南大的优异表现表示雀跃。他说，南大推出的创新研究项目及课程，吸引了顶尖教职员和学生。“我们的年轻科研人员占教职员人数8％，但南大论文获顶尖期刊引用的数量当中，他们的引文占近40％……南大的表现彰显一所大学发挥努力、毅力和思维转变下，所能取得的成就。”

国大校长陈祝全教授说，国大向来着重培养学生面对未来挑战、推动终身学习及研究项目，以及为经济和社会发展做贡献。“很高兴看到国大在学术和雇主名声，仍获很高评价。我们将继续通过教育和研究发挥积极影响力。”

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