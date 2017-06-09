105辆CNG私家车被发现气体泄漏

（联合早报网讯）被令接受强制性检查的压缩天然气（简称CNG）驱动私家车中，有105辆被发现CNG泄漏。

今天是CNG私家车车主把车送到陆路交通管理局授权的任何九个车辆检查中心接受检查的最后一天。

陆交局受询时透露，截至下午5时30分，共有九成(1476辆)的CNG私家车接受检查或申请拆除CNG装置。

在已接受检查的1363辆私家车中，有105辆被发现CNG泄漏。

这些检查不及格的CNG私家车车主须把车子修好后，在指定期限前再到车辆检查中心进行多一次检查。

未在今天期限前把车送去检查的车主，如果无法提出合理理由，初犯可面对罚款最高1000元或监禁最长三个月。重犯者可罚款最高2000元或监禁最长六个月。

本地早前在短短一个月里发生两起得运（Trans-cab）CNG德士起火事件，新加坡民防部队的初步调查显示，这两起事故是因为车内CNG泄漏、有人点燃香烟而引发的。

陆交局于是在上月23日，下令所有约960辆CNG德士须在三天内送往检查，这项强制性检查隔天扩大到所有CNG车辆包括私家车，以保障公众安全。有关费用由陆交局承担。

在接受检查的德士中，有80辆得运及两辆私人黄顶德士不及格，由于这些旧车的车龄已有六七年，相信它们将被报销。

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