培立道出现两起境内传染兹卡病例

环境局不到两周前正式宣告已无任何兹卡病例区，杨厝港一带的培立道今天出现两起境内传染兹卡病例，被列为新兹卡病例区。

该局已在培立道（Parry Ave）展开灭蚊行动和宣导工作，并促请居民和利益相关者仍须保持警惕，做好防范措施，清除可能导致蚊虫滋生的积水。

根据国家环境局上个月底在网站公布的最新资料，高原路（Highland Road）、詹森弄（Jansen Close）、惹兰沙哈拔（Jalan Sahabat）、高文路和实龙岗路上段一带昨天正式脱离病例区，转入“已关闭和受监控病例区”名单。这一带前后有六起兹卡病毒确诊病例。

本地今年出现的兹卡病例区都位于高文（Kovan）或杨厝港一带。

早前被列为兹卡病例区的高原路（Highland Road）和詹森弄（Jansen Close）、格拉士哥路（Glasgow Road）、富罗华路（Flower Road）和亨得利弄（Hendry Close）私宅区，以及西门坊（Simon Place）私宅区，都在高文一带。

杰拉西巷（Terrasse Lane）、宝发台和宝发西路（金徽园、The Waterline）则靠近杨厝港一带。

环境局网站资料显示，截至今天下午3时，本地共有37起兹卡病例。

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