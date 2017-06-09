新加坡热卖会热闹开锣

（联合早报网讯）“新加坡热卖会2017”热闹开锣，新加坡零售商协会今年强打数码促销平台，鼓励消费者通过手机应用GoSpree下载电子优惠券，享受购物折扣， 应用推出首日吸引超过2600人下载。

这是新加坡热卖会24年来首次利用手机应用提供互动购物体验，是今年热卖会的大一亮点。热卖会期间，将有超过8万张总值50万元的电子优惠礼券供下载。逾100名零售商参与这项数码平台促销。

新加坡零售商协会主席狄拿卡兰（R.Dhinakaran）今天为乌节路百利宫为热卖会主持开幕仪式。他说，热卖会赶上数码时代是大势所趋。“如同新加坡整体经济一样，本地零售业者也必须适应和采纳新科技。协会决定扮演领头羊，推出GoSpree应用，是我们的努力成果。”

今年的热卖会开幕活动首次与电台合作，由新加坡报业控股旗下的OneFM 91.3电台在百利宫进行现场电台直播，并邀请该台的著名DJ王书佳（Glenn Ong）和“飞行的荷兰人（The Flying Dutchman）担任节目主持。报业控股华文媒体集团旗下的UFM 100.3电台DJ伟龙，今天也在现场进行长达一个小时的现场实况网络直播。

主办方安排一场快闪活动（flash mob），年轻舞者在演出结束后，走上乌节路街头，邀请公众介绍下载GoSpree应用，再用手机扫描QR码，享有额外的购物优惠。

热卖会将举行至8月13日。

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