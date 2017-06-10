本地青年捐血人数下跌

（联合早报网讯）随着本地人口迅速老龄化，本地每年对血液的需求预计将增加3%至5%。不过，每年平均却有600人因老年疾病无法继续捐血，捐血的青年人数也持续下降。若不改变现况，本地未来可能出现血液供不应求的情况。

卫生部长颜金勇今早在第14届世界捐血日活动上吁请国人踊跃捐血，确保本地的血液供应量足以应付不断增加的需求。

由新加坡红十字会和卫生科学局携手推出的全国捐血计划，今年迈入第71个年头。每年有超过3万名病患获血液捐赠，当中包括地中海贫血等血液疾病患者，以及进行大型手术或因意外事故失血的病患。

颜金勇致词时指出，本地人口迅速老龄化，将为这项计划带来重大的挑战。由于年长者患上中风、缺血性心脏病的概率较高，国人也将需要更多血液以进行相关的治疗。同时也将有越来越多捐血者因年老疾病而无法捐血，导致捐献者人数迅速下降。过去五年，平均每年由600名捐献者因此停止捐血。

颜金勇说：“医疗机构必须时刻做好准备，才能在疫情爆发或出现公共紧急事故时，有效应对。因此确保血液供应量充足，至关重要……全国捐血计划必须进一步扩充捐献者人数。”

新加坡红十字会秘书长班杰明·威廉指出，2012年至2016年间，16岁至25岁的捐血者人数减少13%。“虽然目前的血液供应量平稳，但若这个趋势不改变，本地未来可能陷入血液供应量不足的危机。”

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