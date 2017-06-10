李显龙总理：面过战略环境变化新加坡立场需要维持一致性

（联合早报网讯）国际战略环境的变化迫使各国适应新局势，新加坡需要确保与他国的关系跟上时代，同时也要基于国家的长久利益，维持具有一定理性、一致性和可预测性的立场。

李显龙总理在澳大利亚广播电台（ABC）本月3日预录、今早播出的专访中，发表以上看法。

电台节目主持人杜格（Geraldine Doogue）当时向他提问，在中国实力扩展、美国也变得较不确定的情况下，新加坡是否考虑过调整对美国和对中国的关系？

李总理指出，新加坡与许多国家都保持良好的关系，澳洲是美国的盟友，而新加坡是美国的伙伴，不是盟友，同时两国都是中国的主要贸易伙伴。

他说，新加坡需要确保与他国的关系上时代，但新加坡的长久利益不会突然改变，所以新加坡的立场需要维持“一定的理性、一致性和可预测性”。这些长久利益包括本区域的安全、稳定、合作与整合，以及亚太区域的共同和平与繁荣。

李总理进一步指出，美国仍在本区域扮演重要角色，美国也自认正全面参与区域事务。

他说：“美国的新政府……还在制定新方向。我们应该与美国政府合作，希望他们能制定符合美国和区域长期利益（的政策），这也意味着对新加坡有益，我相信也对澳洲有益。”

他也指出，本区域的许多国家与世界上许多主要经济体有着深刻的联系，并希望与美国、欧盟、日本等经济体的联系能继续下去，因为全球各地都通过贸易、科技、教育、民间等渠道而联系在一起，作为开放、全球化的世界的一部分，而不是单独划来的势力范围。他说，这一点对本区域的国家而言是重要的，同时安全因素也继续存在。在本区域的安全上，美国就扮演重要角色，也让多个国家获益。

李总理强调，各国应秉持包容的心态参与区域合作。他举东亚峰会为例说，参与这个区域合作机制不只是东南亚和东北亚国家，还包括印度、澳大利亚和新西兰。“我们相信让区域组织更具包容性才是正确的做法，因为这么一来较不可能形成集团（bloc）”，

他说，没有一个国家能将自己视为孤岛，或将世界当成自己的岛，“即便最大的国家也无法这么做”。

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