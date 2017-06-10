李显龙总理：新加坡支持一带一路倡议

（联合早报网讯）谈及崛起的中国以及中国的“一带一路”倡议，李总理说包括新加坡在内的许多国家，都将“一带一路”视为正面的发展。

李总理在接受澳大利亚广播电台（ABC）的专访中说，中国的影响力在扩大，它很自然地会希望发挥更大的整合作用，与周围国家开展更多往来，发展“一带一路”是中国为此而采取的建设性方式。

他说，来自中国的资金、贸易，以及计划中的项目和融资计划，给相关的国家带来了许多机会，他重申，新加坡支持一带一路倡议，也支持亚洲基础设施投资银行（AIIB）。

他对主持人说，澳洲经过了一番辩论，最终也加入了亚投行。

至于本区域国际战略平衡的转移，李显龙总理指出，美国大选结果并非导致这个转移的原因。他指出，中国不断在发展，其经济力量与对本区域的影响都在持续增强，这个趋势将继续下去，新加坡乐见中国繁荣，也乐见中国在本区域扮演具建设性和正面的角色。

他表示，新加坡希望中国能在一个国家不论大小都能繁荣的国际框架里，在以规则为基础的国际秩序中发挥建设性作用，各方面也会欢迎这个变化。

不过，李总理指出，要做到这一点并不容易，因为当国际战略平衡出现这么大的转变时，（其他国家）容易出现焦虑、不安和抗拒。

他说：“我想这是中国已经意识到，也需要有意识的问题。”

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