卫生部推出CPR卡 引导民众更有信心施展CPR急救

（联合早报网讯）当一个人心脏骤停，旁人如果缺乏信心或犹豫不决，没有及时施予心肺复苏术，往往延误急救的最佳时机。如今，施救者只要“一卡在手”，就可凭卡片的感应器提示，调整施展心肺复苏术时的力道及速度，让患者获最佳的存活机会。

这个轻巧如一张信用卡的心肺复苏术卡（CPRcard），是卫生部的入院前护理急救单位（Pre-hospital Emergency Care，简称UPEC）与挪威便携式医疗设备制造商Laerdal Medical合作推出。

UPEC去年底展开为期两年的调查，了解CPR卡是否能有效引导人们在紧急情况下，妥当地以心肺复苏术施救，至今单位已向4000名受过训练的公众发派CPR卡。单位的目标是明年8月前，向另外1万1000人分发CPR卡。

参与该调查的义务急救员已在CPR卡帮助下，对六名发生心脏骤停（cardiac arrest）的公众施救。

装置了计速器（accelerometer）的CPR卡，当下能测量进行心肺复苏术的力度和速度，通过显示灯对施救者提供提示。卡片也会收集有关数据，包括记录使用的次数。

CPR卡以电池操作，电池寿命可维持约两年，但施救者每当使用一次后，UPEC会取回，以更换一张新卡，同时让研究员下载相关数据，进行分析。

约200个居民今早在蔡厝港民众俱乐部学习使用CPR卡。这是卫生部与人民协会合作推出的社区先遣急救员计划（Community First Responder Programme）下，为居民提供的免费急救课程。

当局鼓励年龄介于11岁至74岁的公众，接受社区先遣急救员的训练，学习使用CPR卡，以便在紧急时刻救人一命。有兴趣接受培训者可联系住家附近的民众俱乐部，或电邮至pa_iknowmyneighbours@pa.gov.sg,报名训练课程。

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