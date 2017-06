南北地铁线今早延误 通勤时间一度延20分钟

更新(9.50AM):SMRT今早9时47分在推特发文表示,南北地铁线蔡厝港站至裕廊东站之间,地铁列车服务逐步恢复正常运作。SMRT9时50分表示,已停止蔡厝港站至裕廊东站之间的免费巴士服务。

[NSL]UPDATE: Trains are progressively returning to normal speed between #ChoaChuKang and #JurongEast. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) June 12, 2017

SMRT今早9时10分在推特(Twitter)发文表示,蔡厝港站至裕廊东站之间的列车服务因信号系统故障而延误,乘客通勤时间延长20分钟。

[NSL]: Due to signalling system fault, pls add 20mins travelling time btw #ChoaChuKang & #JurongEast. Train service is still available. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) June 12, 2017

SMRT9时13分表示,蔡厝港站至裕廊东站之间将提供免费巴士服务。

[NSL] UPDATE: Free regular bus service is available between #ChoaChuKang and #JurongEast station. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) June 12, 2017

更新(9.34AM):南北地铁线因信号系统故障(signalling fault),导致乘客通勤时间延长10分钟。

[NSL]UPDATE: Pls expect 10mins travel time btw #ChoaChuKang & #JurongEast due to signalling system fault. Train service is still available. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) June 12, 2017

