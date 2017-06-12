人民协会和国防科技局获建设局建筑标志一等奖

（联合早报网讯）公共部门人民协会和国防科技局将建筑和环境改造成绿色空间，并致力于推动绿化环保计划，获得建设局颁发的建筑标志一等奖。

根据建设局今早发出的文告，当局今年共颁发绿色建筑标志（BCA Green Mark）给超过350个租户和业主，比去年的306个和2015年的221个多，展现了本地绿色运动的强大活动力。

其中，公共部门带头将建筑改造成绿色空间。人民协会自1990年起开始将社群建筑绿化，至今有超过13个建筑或场所获得建设局的认证，包括茨园民众俱乐部和武吉班让民众俱乐部。前者是首个达到绿色建筑标志白金（Green Mark Platinum）水平的民众俱乐部，后者则是人协与社区发展理事会和基层组织共同合作的超金奖（GoldPLUS）建筑项目。武吉班让装有太阳能板和监测水电用量的探测器，另外也有垃圾监测系统、教育空间、电子产品回收箱以及一系列绿化活动，向居民宣导环境可持续性。

人协旗下的芽笼士乃大厦（Wisma Geylang Serai）今年也获得绿色建筑标志白金认证。该建筑项目采用大量自然通风的社区空间，前马来村的一些建筑元素也将使用在新的建筑设计中。

国防科技局也在防备设施中采用不少新的绿色设备，至今已有13个建筑获得绿色建筑标志，包括国防科技局综合楼（DSTA Integrated Complex）、淡马锡俱乐部以及军队的培训和住宿设施。

免费试阅14天