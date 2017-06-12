22岁婴儿看护助理成内安法下首名因激进化被拘留女性

（联合早报网讯）一名22岁的婴幼儿保育师因激进思想被逮捕，成为我国首名在内部安全法令下因激进化被拘留的女性。她的家人此前曾试图劝她回归正途不果，但不曾向当局举报她。

内政部今天发文告说，伊莎（Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari）本月被捕。她在被捕前在人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots学前教育中心担任幼儿保育助理。

她2013年起就开始在网上接触恐怖组织伊斯兰国（ISIS）散播的激进思想，并相信该组织代表回教的“真谛”。

此外，她还通过网络与多名外籍人士联系，让自己的激进思想根深蒂固。这些外籍联系包括伊国组织武装分子和支持者，他们当中有些已在叙利亚身亡，或因涉恐被捕。

伊莎已婚，并育有一名孩子。内政部说，伊莎有意加入伊国组织，并积极筹划带着孩子前往叙利亚。“她支持伊国组织通过暴力建立和捍卫其宣称的‘哈里发国’（caliphate），并向往在那里生活。”

为了实现这个目标，伊莎自2015年起就说自己要嫁给一个“萨拉菲（Salafi，圣战分子）或伊国组织支持者”并与他和自己的孩子在叙利亚安顿下来。她还表示，她会支持自己的丈夫到叙利亚为伊国组织战斗，因为他如果阵亡，她能获得“至上的回报”，而她作为“烈士遗孀”也能靠这个“升格地位”轻易改嫁叙利亚的其他伊国组织圣战分子。

伊莎说，如果该组织要求她接受军事训练，参与武装战斗以捍卫组织，她也已做好准备这么做。

她的家人2015年发现她在网上发表的激进言论，也得知她有意到叙利亚加入伊国组织。不过他们并没有及早向当局举报，而是试图私下劝说伊莎回归正途，始终没有成功。

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