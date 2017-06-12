内政部：遭拘留女子家人两年前知道她受激进化

（联合早报网讯）在内部安全法令下被拘留的新加坡籍女子伊莎早在2014年已活跃于社交媒体，并多次在网上发布支持恐怖组织伊斯兰国的内容。内政部文告透露，伊莎的父母与妹妹两年前就发现她受激进化，屡次劝她打消到叙利亚加入伊国组织的念头但不果。

这名22岁的女子在今年4月甚至向身边的人夸口，吹嘘自己至今未被新加坡执法单位发现的事迹。内政部今午发布的文告指出，她已在本月被拘留，是我国首名在内政部安全法令下被拘留的女性。

在多名部长过去几个星期屡次发出呼吁，希望国人意识到他们有义务向当局举报受激进化的亲友后，此次伊莎的案件凸显国人在发现身边亲友有激进化倾向时若选择不通报，可能导致的后果。内政部在文告再次提醒，每一名新加坡人都在反恐方面扮演重要角色。

伊莎父母都是可兰经自由业老师，曾尝试自己说服女儿悬崖勒马，但却没有成功。内政部说：“在伊莎的案例中，她的家人没有在她更小的时候通报有关当局，若这么做也许可避免她走上激进化的道路。”

据内政部透露，在伊莎被调查期间，一名家属为减轻她的罪名，曾毁灭有关她意图加入伊国组织的证据。

近来在英国发生的好几起恐怖袭击事件，其中一些干案者的家人也因选择不举报，而无法阻止事件发生。例如，在最近的伦敦袭击事件中，一名嫌犯的亲戚就指他2015年曾企图前叙利亚参加圣战，但家人只试图劝阻，没有通报。

内政部指出，若发现或怀疑任何人出现激进化现象，应及时拨电1800-2626473通报内安局。

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