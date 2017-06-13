圣淘沙两大景区将进行大翻新

圣淘沙岛将展开下一阶段的发展，包括为著名地标鱼尾狮塔周围景区及附近的英比奥区进行翻新，以加强衔接性及访客体验。

圣淘沙发展局今早在记者会上宣布，占地约12公顷的鱼尾狮通道区将进行翻新，这是从名胜世界步行通往鱼尾狮塔、圣淘沙捷运站和内岛缆车站，以及沙滩等的主要通道。

工程包括增建约长450米的高架步行道，从名胜世界一路连接到沙滩，除了易于更多访客漫步、提供拍照取景的好地点，也为走在高架步行道底下的访客遮阳挡雨。

为减低对访客的不便，翻新工程将分阶段进行，预计后年动工，2021年前完成。

此外，占地约1公顷的英比奥区（Imbiah ）也将增添新景点，进一步发展探险活动和设施，吸引家庭、年轻国人和游客前去游玩。有关计划已进行招标，当局将在完成评估后公布更多细节。

圣淘沙发展局总裁郭瑞光说：“鱼尾狮通道区是我们近期进行的主要发展项目，这将为圣淘沙下一阶段的发展铺路。”

圣淘沙目前正制定2030年发展总蓝图，预计明年底或后年初会大致敲定。

郭瑞光说，当局希望继续把圣淘沙打造为休闲与生活时尚景点，除了吸引访客在白天前来，也准备同岛上伙伴合作在晚间推出更多活动，让圣淘沙夜晚也同样精彩、好玩。

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