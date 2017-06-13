强奸马国网友 男子被判入狱14年和鞭打22下

打算来新找工作的马来西亚女子人生地不熟，于是请素未谋面的本地网友带路，结果却被对方带回家里强奸。

被告叶俊诚（26岁）今天承认强奸、非礼和性侵女子，被判入狱14年和鞭打22下。案件于2013年3月4日上午9时30分至下午1时之间，发生在叶俊诚位于淡滨尼33街的住家，他案发时22岁，在民防部队服役，来自沙巴的女子当时20岁。

案情显示，叶俊诚2011年通过面簿结识女子，两人曾几次在网上聊天。

2013年2月，女子打算来新加坡找工作和租房子，于是主动联络叶俊诚请对方带路。案发当日早上，叶俊诚骗长官祖父进医院要求早退，以便与女子会和。叶俊诚谎称要先洗澡和换衣服借机把女子带回家，当时叶俊诚的婆婆也在家。

叶俊诚把女子带到房里锁上门，跟着试图对女子上下其手。女子几次向叶俊诚的婆婆求救但没人回应，在强奸的过程中，他先后换了好几个姿势后才得逞，还威胁要先奸后杀。

女子感到害怕一心只想活着离开，无奈只得配合叶俊诚的指示，不敢再次求助。

女子说肚子饿要叶俊诚带他出去吃饭，没想到叶俊诚却要她裸着下体煮饭，过后在客厅第二度强奸她。

女子跟着上了一趟厕所后骗叶俊诚说她的月经来了，叶俊诚这才放过她，带她出门吃饭和送她到文礼地铁站。女子回到马来西亚后把事情告诉家人，然后回新报警。

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