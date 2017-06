虚拟实境技术加强内政团队培训素质

(联合早报网讯)新加坡内外环境日趋多元与复杂,使得内政团队面对的挑战也日益严峻。为确保内政人员掌握应对任何状况的能力,内政团队将继续在培训方面投入资源,包括采用虚拟实境技术,以及开发辅助学习的应用软件等。

内政部长兼律政部长尚穆根今天在内政团队学院工作计划研讨会上说,制定有效且符合真实情况的培训计划,才能确保内政人员在处理问题和事故时取得成功。

当局准备试用一些概念原型,以进一步提升内政团队的培训素质。

例如,内政团队学院、内政部的首席科技官办事处(Office of the Chief Science and Technology Officer,简称 OCSTO),以及新加坡警察部队合作开发的移动教室(Mobile Classroom,简称MobiC),采用虚拟实境技术方便前线警员在邻里警局接受训练,以减少培训对他们的日常运作造成不必要的影响。

尚穆根以数起案例阐述培训的重要性。面对恐怖主义威胁,我国关卡近年出现更多起涉及安全的事故,如有外国人企图过境新加坡前往叙利亚参加圣战,或持有与伊斯兰国组织相关的图像。这些人被及时发现后,都被禁止入境。

尚穆根说,移民与关卡局人员的专长协助制止了许多潜在罪犯进入我国,而这只是内政团队其中一个好例子。

免费试阅14天