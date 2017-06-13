公众不应对回教幼儿教师产生偏见

（联合早报网讯）幼儿保育助理伊莎自我激进化相信是起孤立事件，公众不应因此对育儿教师产生偏见。

蔡厝港集选区议员扎吉哈（Zaqy Mohamad）今晚出席一场幼儿园教师开斋活动时，做出以上言论。

本地婴幼儿保育助理伊莎（Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari，22岁）因思想激化在本月被拘留，她被捕前在淡滨尼的PCF Sparkletots学前教育中心工作。

扎吉哈受访时说，根据他向幼儿教师得到的反馈，事件发生后没有太多父母对育儿中心提出相关询问。不过，社交网站上出现一些针对回教幼儿教师的负面评语，这是非常不公平的。

“大部分幼儿教师不论种族宗教，都对育儿工作怀有热忱，也以幼儿的利益为优先考量。幼儿教育工作者都站在同一阵线，极力任何恐怖威胁。”

开斋活动于蔡厝港吉丰的人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots学前教育中心举行。扎吉哈在活动上与约70名来自蔡厝港四家幼儿园的教师共进晚餐。

四家幼儿园包括蔡厝港吉丰的PCF Sparkletots学前教育中心、小海豚幼儿园（Little Dolphins Playskool），以及回教幼儿园Iyad Perdaus儿童发展中心和Zulfa幼儿园。

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