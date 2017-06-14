科学园一期展开六个月共享脚踏车与电动滑板车试验计划

（联合早报网讯）新加坡科学园一期展开为期半年的共享个人代步工具试验计划，让租户、员工和公众低费租用电动滑板车和脚踏车，加强该区第一及最后一英里的连接性。

科学园一期（Science Park 1）发展商星桥腾飞集团（Ascendas-Singbridge）与起步公司Neuron Mobility展开合作，在园内六个地点提供50辆电动滑板车和20辆脚踏车，公众只需通过手机应用就可租用这些代步工具，费用为每15分钟五角。

星桥腾飞集团副总裁马诺今早在发表会上致辞时指出，园内已有完善的短程巴士服务和公共交通系统，但这项试验可与现有的交通系统相辅相成。

他说：“这项新计划将为科学园的租户和访客的第一及最后一英里路程提供步行或乘搭短程巴士以外的通勤选项。他们可使用这些交通工具上班、开会、去吃午餐或前往园内其地方。”

Neuron创办人兼总裁王子滋指出，为了确保使用者的安全，所有电动滑板车和脚踏车都符合陆路交通管理局的重量和时速限制。

他说：“我们也通过物联网系统实时监控代步工具的情况，另外也可搜集使用者的通勤习惯方便我们进行分析。”

双方当局将在这项试验结束后搜集用户反应和使用习惯，也有意在不久的将来将试验范围扩展至新加坡科学园二期。

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